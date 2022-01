L’angolo della prof. Tempo di iscrizioni, i genitori assecondino le inclinazioni dei figli

257 Visite

Dal 4 gennaio 2022 fino al 28 gennaio i genitori potranno compilare la domanda di iscrizione online sul sito dedicato accedendo con un’identità digitale SPID, CIE o IDAS.

È una scelta importante perché va a influenzare tutto il percorso formativo e in generale di vita di un adolescente.

È difficile per un genitore scegliere o supportare nella scelta: spesso si è divisi tra quella che si ritiene la strada giusta e quelle che invece sono le attitudini e le passioni dell’ allievo.

Da genitori, sovente, proiettiamo sui nostri figli quelli che sono i nostri sogni e i nostri bisogni, quello che avremmo voluto essere o quello che mai vorremmo essere diventati.

Ma un figlio è un mondo a sé di cui un genitore deve prendersi cura guidandolo in percorsi poco pericolosi ma lasciando che si esprima in tutti i suoi gusti e la sua indole.

Prendiamoci qualche giorno per ascoltare quello che ogni allievo di terza media vuole fare da ” grande”, permettiamogli di esprimersi senza paura ricordando che ogni lavoro, se fatto con passione, contribuisce ad apportare bellezza al mondo.

