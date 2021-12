Manovra: Gaudiano(M5s), Grazie al nostro impegno proroga contratti personale Ata

210 Visite

“400 milioni di euro per dare continuità ai contratti di docenti e Ata assunti per l’emergenza Covid. Il personale amministrativo e ausiliario arruolato nel corso della prima fase pandemica, perché contribuisse alla riorganizzazione didattica durante il periodo emergenziale, continuerà a lavorare nelle nostre scuole. Prorogare i contratti per i quali la copertura era prevista fino alla fine del 2021 equivale a garantire un efficace funzionamento della scuola”. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano. “Il nostro impegno consentirà – aggiunge – a oltre 30mila operatori di continuare a prestare servizio negli istituti scolastici. Nel momento in cui la pandemia rialza la testa, occorre dare segnali di stabilità a tutto il sistema scolastico”. “Il personale assunto per l’emergenza pandemica è essenziale per sdoppiare le classi, attuare il distanziamento, prevenire i contagi”, conclude Gaudiano.













