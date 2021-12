Marano, al cimitero (da 15 giorni) è ancora così. Chi deve occuparsene?

153 Visite

La situazione è quella che vedete in foto. Sono trascorsi 15 giorni e nessuno ha ancora provveduto a sistemare il loculo venuto giù dopo un’acquazzone. Il Comune si è limitato a transennare; dovrebbe occuparsene qualche familiare di defunti sistemati in quella zona decine di anni fa. In assenza di eredi, dovrebbe farlo l’ente, ma l’ente non ha nemmeno la forza di riparare (velocemente) strade e perdite idriche. Figuriamoci se riesce a preoccuparsi delle condizioni del cimitero.













