Jovanotti ha il Covid: l’annuncio sui social. “Passerà anche questa”

Jovanotti “pensa” positivo. Ma non come nel titolo della sua celebre canzone. Stavolta, purtroppo, la positività testimoniata dall’artista è quella al Covid. In una serie di video pubblicati sui social, Lorenzo Cherubini ha comunicato di aver contratto il coronavirus, con il suo corollario di fastidiosi sintomi: febbre alta, tosse, mal di gola, dolori muscolari. Ad aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute è stato il cantante stesso, che si è ripreso in diverse parti della casa con indosso una t-shirt bianca e una camicia a scacchi rossa. “ Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, passerà anche il virus “, ha affermato l’artista romano, cercando di sdrammatizzare il particolare momento.

“ È un’influenza di quelle toste “, ha detto Jovanotti, che poi, con un sorriso, si è rivolto idealmente al virus e gli ha sferrato dei pugni virtuali. “ Vai via dai, ci sono posti migliori..













