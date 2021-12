Metro Cavour: rapina un cellulare. Arrestato 20 enne di origine algerina

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19 nei pressi della fermata della metro Cavour, sono stati allertati da alcuni passanti i quali hanno raccontato che, all’interno della stazione, alcuni passeggeri avevano fermato un giovane che aveva rapinato un uomo del suo telefono.

I poliziotti, giunti sul posto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il giovane che è stato trovato in possesso di un cellulare che, poco prima, aveva sfilato ad un passeggero a bordo del convoglio.

Mohamed Kharbouche, 20enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione del Questore di Milano emesso il 20 maggio 2020.