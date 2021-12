Oroscopo cinese: 2022, è l’anno della tigre

93 Visite

La leggenda narra che la Tigre fu la terza ad apparire quando l’Imperatore di Giada convocò tutte le specie animali per nominare i segni dello zodiaco.

Le persone nate sotto il segno della Tigre sono ampiamente riconosciute come leader naturali, questo grazie al loro coraggio e alla loro sicurezza. Hanno un forte senso della giustizia, e sono sempre pronte ad offrire il loro aiuto ai più deboli o a rimediare a un’ingiustizia. Sono persone appassionate, che coltivano i loro interessi con dedizione. Non si sottraggono al duro lavoro e sono note per essere molto dirette.

Secondo il calendario lunare cinese, tutti i segni zodiacali sono associati ad uno dei cinque elementi – Metallo, Legno, Acqua, Fuoco e Terra – ognuno dei quali conferisce caratteristiche specifiche al suo segno. L’anno prossimo sarà il turno della Tigre d’Acqua. Il suo anno inizierà il 1° febbraio 2022 e terminerà il 31 gennaio 2023.













