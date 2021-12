Marano, abusi edilizi: le ordinanze di demolizione di novembre e le tante cose ancora non fatte in diverse zone della città

564 Visite

Il Comune di Marano, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato l’elenco degli abusi edilizi rilevati nel mese di novembre e per i quali sono state emanate due ordinanze di demolizione a firma del funzionario Giovanni Napoli. Nello specifico si tratta di un piccolo edificio ad uso abitativo, di circa 34 metri, con struttura in muratura e solaio, ubicato al corso Mediterraneo. Sempre al corso Mediterraneo, nel medesimo civico, è stata emessa una seconda ordinanza di demolizione di diverse tettoie in ferro e lamiere utilizzate per la copertura di auto.

Nulla si sa o stato reso noto, invece, circa gli abusi già da tempo sanzionati, sempre al corso Mediterraneo, per i quali le ordinanze non sono state mai ottemperate. Situazione di estrema incertezza e dubbi la si rileva tra via San Rocco e via San Marco, nella zona di Torre Dentice, dove numerosi abusi (la squadra antiabusivismo, che pure ha fatto molte cose in questi mesi, sta lavorando con le risorse contate) non sarebbero stati ancora ravvisati. Quanto a via Corree di sotto, la zona degli sversamenti abusivi nell’alveo, ci sarebbero ancora diversi appartamenti in condizione di totale illegalità. Ma è una parola, quest’ultima, che a Marano piace a pochi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS