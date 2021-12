Australia, esplode castello gonfiabile: muoiono 4 bambini

168 Visite

Quattro bambini sono morti, e diversi altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è esploso durante una festa di fine anno in Australia. “Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti”, ha detto la polizia dello Stato della Tasmania. “Altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi”. Dalle prime informazioni, la tragedia è avvenuta nei pressi della Hillcrest Primary School a Devonport, in Tasmania. Il gioco gonfiabile era alto circa 10 metri.













