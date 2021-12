SABATO LA PREMIAZIONE FOTOGRAFIE EAST SIDE STORIES @MADE IN CLOISTER PINO DANIELE ALIVE CHARITY EVENT

92 Visite

Appuntamento sabato 11 dicembre dalle ore 19 a Made in Cloister – in piazza Enrico De Nicola 48 – con la premiazione del concorso fotografico East Side Stories, primo progetto culturale sostenuto dall’associazione Est(ra)Moenia in sinergia con la Fondazione Made in Cloister e a cura di Federica Cerami.

East Side Stories ha raccolto lo sguardo sull’area orientale di Napoli di un gruppo di fotografi – selezionati dalla Ilas Academy – Scuola di comunicazione e di fotografia – per innescare riflessioni visive sulla necessaria ricucitura della zona Est al resto della città, mission principale dell’associazione Est(ra)Moenia.

Tra le 10 immagini, selezionate dalla curatrice ed esposte nella mostra-concorso fino al 12 dicembre nello spazio Refettorio della Fondazione, sarà scelta sabato la vincitrice.

L’evento è incluso all’interno della serata Pino Daniele Alive Charity Event – Note d’Arte organizzata al Chiostro di Santa Caterina insieme alla Pino Daniele Trust Onlus.

La serata – a cui parteciperà il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – prevedrà anche un concerto, in cui giovani musicisti dei Conservatori di Milano e di Napoli eseguiranno brani di Pino Daniele.

Per prenotare

https://www.madeincloister.com/event-details/pino-daniele-alive-charity-event-note-darte-1

Per informazioni sull’associazione Est(ra)Moenia

https://estramoenia.it/presentata-estramoenia-il-presidente-prezioso-parole-chiave-policentrismo-urbano-e-citta-metropolitana-mission-sociale-e-culturale/













