Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari e bancarotta. Ferrero, che ieri era allo stadio per seguire la sua squadra, la Sampdoria, è stato trasferito in carcere. Ai domiciliari, invece, figlia e nipote.













