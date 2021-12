CATASTROFE MARANO, DOMANI SUMMIT IN REGIONE. DE LUCA INCONTRERA’ I COMMISSARI, DI FENZA E CASO

4.185 Visite

E’ prevista per la giornata di domani un summit in Regione tra i commissari del Comune di Marano, il governatore Vincenzo De Luca, il deputato Andrea Caso e il consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Oggetto dell’incontro le catastrofiche condizioni in cui versano municipio e città. Il Comune è senza fondi e personale; la città senza luce, con enormi problemi idrici, strade colabrodo, strade sporche, non illuminate, scuole al gelo e chi più ne ha più ne metta.













