Napoli, il neo prefetto Palomba: “La camorra a caccia di fondi europei, molti comuni non saranno in grado di gestire”

«Un protocollo di prevenzione sul PNRR, la camorra va a caccia dei fondi europei»: questa la priorità per il nuovo prefetto di Napoli Claudio Palomba in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano il Mattino di Napoli.

«Credo che Napoli non abbia bisogno di un controllo del territorio, ma di un governo del territorio», afferma con chiarezza il neo prefetto del capoluogo campano, che si insedierà il prossimo sabato. «L’impegno quotidiano – aggiunge – deve essere quello di conoscere capillarmente le esigenze e le peculiarità di ogni quartiere e di intervenire in maniera organizzata, con un lavoro sinergico tra tutte le istituzioni».

«Un modello, quello del governo del territorio – spiega il prefetto – che ho già seguito in altre realtà, dove – prosegue Palomba – ho istituito dei tavoli di ordine e sicurezza pubblica in ogni singola circoscrizione provando a lavorare non solo con le Forze di polizia e le istituzioni, ma con il coinvolgimento delle associazioni, perché credo fermamente nella sinergia tra pubblico e privato».

«Serve un gioco di squadra – dichiara il prefetto con regione, amministrazione comunale e con tutti gli attori sul territorio, e con lo sguardo rivolto alle risorse del PNRR conclude – con il Piano nazionale di ripresa e resilienza arriveranno tantissime risorse e molti Comuni non saranno in grado di gestirle: dobbiamo affiancare le amministrazioni e saranno cruciali i protocolli di prevenzione antimafia che attiveranno proprio le prefetture».













