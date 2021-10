Pasquale Di Fenza nuovo commissario dei Moderati ad Arzano

Pasquale Di Fenza, Consigliere regionale, è il nuovo commissario dei Moderati nella città di Arzano.

La nomina è stata data dal Vicesegretario nazionale e Segretario regionale del partito, Vincenzo Varriale, dopo le dimissioni del coordinatore cittadino Guglielmo De Rosa per motivi personali. L’incarico di Di Fenza rappresenta un impegno importante per i Moderati che, dopo il successo alle recenti elezioni anche ad Arzano, sono ora presenti nel nuovo consiglio comunale in maggioranza al fianco del Sindaco Cinzia Aruta.