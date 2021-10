Sesta vittoria di fila per il Giugliano: le parole di Ferraro e capitan Poziello

159 Visite

Al termine del successo per 2-0 contro il Muravera sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ stata una bella vittoria, voluta fortemente contro una squadra forte e quotata. Questo è un campionato competitivo e livellato, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Dobbiamo stare tranquilli. Adesso è il tempo del riposo, poi da martedì penseremo alla sfida di domenica, un derby e quindi ancora più complicata. In questo momento è superfluo parlare di vittorie consecutive e di classifica, questi successi servono più per noi stessi, sono una conferma che stiamo lavorando nel modo giusto. Siamo felici ma l’umiltà è e deve restare la nostra arma migliore.”.

L’allenatore ha poi continuato: “Dietro di noi corrono, ci sono tante squadre forti e attrezzate. Sarà un percorso lungo, non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione neanche per un secondo. Dietro a questa squadra ci sono persone e professionisti che lavorarono assiduamente e facilitano il nostro compito durante la settimana e la domenica. L’imbattibilità è merito di tutti, adesso si parla tanto del Giugliano ma fa parte del gioco, a noi il compito di far parlare il campo”.

In seguito si è presentato in conferenza stampa il nostro capitano Ciro Poziello. Le sue dichiarazioni:

“Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra forte. L’abbiamo preparata benissimo in settimana, credo che il 2-0 sia il risultato più giusto. Le cose stanno andando bene, ma come dice il mister dobbiamo restare sempre umili e pensare a lavorare. Dove vogliamo arrivare lo dirà il campo, noi non possiamo e non vogliamo pensare troppo oltre. C’è sempre da migliorare non siamo perfetti, stiamo facendo bene ma dobbiamo lavorare sugli errori e sulle imperfezioni. La testa è già rivolta alla prossima gara”.













