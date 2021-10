Il Giugliano non conosce ostacoli: sconfitto anche il Muravera

179 Visite

Prosegue la marcia del Giuliano, che supera anche il Muravera tra le mura amiche del De Cristofaro. Due a zero e sesta vittoria di fila. La compagine guidata da Giovanni Ferraro, in sei gare di campionato, non ha ancora incassato una rete. Un record, insomma, e non solo per il girone G del torneo di serie D. A sbloccare il risultato, nella gara odierna con i sardi, ci pensa Scaringella nel primo tempo: l’attaccante raccoglie un assist al bacio di Cerone e deposita il pallone alle spalle di Guarnieri. Nella ripresa il raddoppio che chiude i giochi: la rete è siglata da De Rosa, che piazza la zampata vincente dopo una corta respinta del portiere ospite. L’azione era stata avviata da Cerone con uno splendido no-look per Rizzo.













