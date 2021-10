Cordoglio per la morte di De Lella, il tecnico che lanciò Ferrara e Cannavaro

135 Visite

Si è spento ieri a Napoli Riccardo De Lella, uno dei grandi allenatori del settore giovanile azzurro. Scoprì e lanciò Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. Vinse nel 1984 lo scudetto Allievi alla guida degli azzurri nel giorno in cui Ferlaino chiuse l’accordo con il Barcellona per l’acquisto di Diego Armando Maradona. Ha passato una vita nel calcio ed è stato fondamentale per molti ragazzi napoletani che volevano sfondare nel mondo del pallone. Iniziò la sua carriera di allenatore con l’Internapoli prima di passare con il Calcio Napoli. Aveva 80 anni. Lascia la moglie Giuliana e le due figlie, Barbara e Alessandra. I funerali si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa di San Vitale al viale Augusto a Fuorigrotta.













