Giugliano, si schianta contro i tavolini del bar: per lui multa di 7mila euro

Sui controlli, la Polizia locale è sott’organico e non ci sono gli uomini per militarizzare ogni angolo della città. Ed è una follia solo pensare ad una situazione simile. Uno scalmanato ha commesso un’infrazione ed è stato beccato e punito a norma di legge in 15 minuti. Inoltre, abbiamo predisposto e programmato entro la fine dell’anno l’assunzione di nuovi agenti della Municipale ma comunque chi pensa che controllare una città significhi avere una pattuglia di Polizia locale in ogni strada giorno e notte o non sa cosa dice oppure è in malafede. Al posto di puntare sempre l’indice cominciamo a riflettere sull’inciviltà dei nostri territori. Noi facciamo il nostro lavoro ma sarebbe ora che anche gli incivili capissero cosa significhi vivere in una comunità. Purtroppo i social danno sfogo ai peggiori istinti e tutti sanno cosa devono fare gli altri. L’inciviltà della gente non è sinonimo di cattiva amministrazione. È ben altro!

Nicola Pirozzi sindaco di Giugliano.