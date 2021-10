Individuato un nuovo tesoriere a Calvizzano, la GETET subentra alla GESET

242 Visite

Il Comune di Calvizzano ha individuato un nuovo soggetto che gestirà il servizio di tesoreria per conto dell’ente. La GETET subentra alla GESET. Questo passaggio ci consentirà di risparmiare in media all’anno circa € 152.846,00. La nuova società gestirà il servizio a €36.000,00 l’anno. Dal 2019 era scaduto il contratto con il vecchio tesoriere che operava da due anni in regime di proroga. Prima del cambio, che è avvenuto venerdì con la firma del contratto, 4 gare sono andate deserte. 2 volte sotto la gestione commissariale e 2 volte nel corso del mio mandato. Al termine di un lunghissimo iter burocratico, abbiamo portato a termine una procedura che rimetterà nelle tasche dei cittadini tantissimi soldi. Questo è uno straordinario risultato raggiunto dalla mia Amministrazione. Al netto delle diffide che sono state presentate dai legali del vecchio tesoriere noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli di aver condotto il tutto nella massima trasparenza e legalità , perché con questa operazione rimettiamo a disposizione della collettività centinaia di migliaia di euro, un grande intervento di spending review. Le forti resistenze poste in essere dal vecchio soggetto appaltatore dimostrano che c’era una smisurata convenienza nell’espletare il servizio a Calvizzano. Equipariamo finalmente il costo del servizio a quello esborsato da altri enti. Ripristiniamo ancora una volta la normalità. Solo a Calvizzano si pagavano tutti questi soldi per gestione della Tesoreria. Questa è una notizia importantissima che voglio condividere con voi. E permettetemi di dirlo è una grandissima soddisfazione. Investiremo questi risparmi in nuovi servizi migliorando il nostro paese. Tagli agli sprechi ma anche ottimizzazione e razionalizzazione dei costi: è in quest’ottica che la mia amministrazione comunale sta lavorando. Vi assicuro che faremo sempre meglio e sempre di più. Avanti così.

Giacomo Pirozzi sindaco di Calvizzano.













