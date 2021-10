Chi vota la Lega a Napoli? Carroccio spaccato in due sui civici di Essere Napoli

99 Visite

Napoli, 1 ottobre– Dopo la ricusazione delle liste da parte della giustizia amministrativa la Lega partenopea ha deciso come proseguire la propria campagna elettorale. Mai messo in discussione il sostegno al candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca- nonostante i rapporti ad un certo punto abbiano raggiunto temperatura glaciali dopo la rottura sulle municipalità- il Carroccio a Napoli porterà voti ad una delle civiche del magistrato. Si tratta di Essere Napoli, la lista messa in piedi dall’imprenditore Giuliano Annigliato che ha bombardato con post e note stampa al vetriolo proprio quei partiti, su tutti proprio la Lega, rei di non piegarsi alla natura civica del Progetto Napoli di Maresca.

Come già abbiamo spiegato in un precedente articolo, i candidati consiglieri che saranno sostenuti dal Carroccio sono Rosaria Borrelli e Ciro Varriale. Una decisione presa dal coordinatore regionale Valentino Grant d’accordo con quello cittadino Severino Nappi (si pensava inizialmente ci fossero delle ritrosie da parte di quest’ultimo). Prima di essere i candidati dei due big leghisti, Borrelli e Varriale sono innanzitutto i candidati di Alfredo Vito, vera eminenza grigia di Essere Napoli, ex parlamentare Dc poi di Forza Italia. Una decisione che, secondo più fonti, è stata mal digerita da una parte dei leghisti napoletani, quella che fa capo al deputato Gianluca Cantalamessa, che invece voterà Alessandro Musella, altro candidato al consiglio comunale di Essere Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS