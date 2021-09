Marano, trasporto locale: nuova manifestazione all’esterno del municipio. Fissato per domani l’incontro con i commissari

339 Visite

Una quarantina di cittadini protestano nuovamente contro la soppressione del servizio di trasporto affidato a una ditta privata, Ini Bus, che da anni serve anche le popolose frazioni periferiche della città. I manifestanti chiedono da giorni di essere ricevuti dai commissari alla guida dell’Ente, sciolto di recente per infiltrazioni camorristiche. I vertici dell’amministrazione cittadina hanno deciso, per ragioni di bilancio, di non rinnovare l’appalto con i privati. L’appalto scade tra tre giorni. “Migliaia di persone resteranno prive di un fondamentale servizio”, tuonano i cittadini radunatisi all’esterno del municipio. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri. Poco fa la notizia: l’incontro con i commissari avverrà domani alle 13.













