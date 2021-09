Ennesima aggressione a infermieri ospedale Pellegrini di Napoli

105 Visite

Accade all’ospedale Pellegrini, un paziente aggredisce l’infermiere di triage a causa delle lunghe attese.

Il paziente era codificato come codice verde, più volte avvicina gli operatori per chiedere quanto mancasse alla sua visita ; l’infermiere afferma che c’è una visita prima della sua e così il paziente non perde un attimo per sferrare calci e pugni all’operatore , messo in “salvo” dai suoi colleghi.

L’infermiere viene subito medicato e con una prognosi di giorni 3, per ferita lacero contusa ed ecchimosi, si trova costretto a lasciare la postazione di triage.

Sul posto è intervenuto il responsabile cittadino di Forza Italia alla sicurezza Giuseppe Alviti noto sindacalista napoletano e leader associazione nazionale guardie particolari giurate che ha ribadito: ad horas bisogna triplicare il numero di guardie giurate al pronto soccorso dotandole di potere autoritativi e certificativi al pari delle forze dell’ordine, almeno durante l’espletamento del servizio e affiancarle da unità dell’esercito prima che scappi il morto ha concluso Alviti in una nota.













