Giugliano-Afragolese, cambia la sede dell’incontro

Il Giugliano Calcio 1928 comunica, con grande stupore e dispiacere, che dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni e le documentazioni del caso per poter disputare secondo le modalità indicate nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre, la gara valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie D contro l’Afragolese in programma domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Vallefuoco di Mugnano, la partita non si disputerà più nel suddetto impianto.

La società precisa che, nella giornata di ieri la stessa aveva ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della struttura rilasciata dal gestore indicato dal Comune di Mugnano di Napoli, ma nella tarda mattina odierna l’Ente territoriale ha comunicato il diniego all’utilizzo dell’impianto rappresentando che lo stesso è interessato da procedure di gara volte ad individuarne il gestore e di non conoscere lo stato della documentazione afferente lo Stadio, ivi compresa la sua agibilità.

La società, ha così convenuto di far disputare la suddetta gara allo Stadio Alberto De Cristofaro, impianto di casa, seppur a porte chiuse, con la speranza e il vivo augurio che quanto prima si possano aprire le porte ai nostri sostenitori, parte integrante e fondamentale di questo progetto.

Il club, comunica inoltre con estrema fermezza e dispiacere che, visto l’improvviso e increscioso diniego, dopo aver attuato tutte le regole, le procedure necessarie e ottenuto le autorizzazioni del caso, per poter disputare la gara a porte aperte allo Stadio Vallefuoco di Mugnano, si riserverà di tutelare la propria immagine, serietà e diritti in tutte le sedi opportune.













