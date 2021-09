120 Visite

Finalmente arriva la buona notizia nel Comune di Marano: la perdita idrica in via Cupa del Cane è stata riparata. La riparazione è avvenuta ad opera della ditta che si è occupata dei lavori fognari in via Santa Maria a Pigno. Gli stessi addetti fanno sapere che il prossimo step è la riparazione della perdita in via Padreterno.













