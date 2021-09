147 Visite

“Cadono calcinacci da cavalcavia sull’asse mediano. Danneggiate diverse auto. Borrelli (Europa Verde ): “Venga messo subito in sicurezza e si risarciscano i danni ai malcapitati”. Un testimone: “Tanto spavento e adesso non so che mi deve risarcire”.

“Ci è stato segnalato da un automobilista che transitava venerdì sera intorno alle 21, 30 sulla SS 7 bis in direzione Nola che, passando sotto un cavalcavia interdetto al traffico all’altezza dell’uscita di Caivano, è stato investito da una pioggia di calcinacci che ha danneggiato il parabrezza della vettura”. Un episodio molto grave per il quale chiediamo all’Anas di mettere immediatamente in sicurezza il cavalcavia, che si trova in una strada trafficata ogni giorno da migliaia di persone e di chiarire a chi spetti risarcire i danni derivanti dall’incuria nella manutenzione di questa infrastruttura. Non è pensabile che tutti coloro che transitano in questa strada , continuino a rischiare la vita”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS