“Un patto per Calvizzano”, Pirozzi: “Lavorare insieme per il rilancio del paese”

70 Visite

Abbiamo un’occasione unica e irripetibile e non possiamo farcela sfuggire. Dobbiamo fare di tutto per rilanciare il nostro paese dal punto di vista economico, sociale e culturale. Sono questi i temi che affronteremo nel corso del tavolo di confronto che ho convocato per martedì 14 settembre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Comune. Ho invitato il mondo dell’associazionismo, i partiti politici del territorio, Don Ciro in rappresentanza della comunità parrocchiale, l’azione cattolica, la Dirigente Scolastica dei plessi del territorio e la cittadinanza interessata, al fine di garantire la massima partecipazione di tutte le parti in causa. Dobbiamo lavorare in maniera sinergica, siamo chiamati a predisporre insieme la ricostruzione post – covid e lo faremo senz’altro con un grande coinvolgimento che parta dal basso e che tenga conto di tutte le esigenze reali della cittadinanza. Con la forza delle idee, potremo strutturare un grande piano di rilancio economico – sociale e culturale attraverso un confronto politico – programmatico mediante il quale raccogliere tutte le istanze delle organizzazioni sociali coinvolte. Metteremo tutto nero su bianco e sottoscriveremo insieme un “Patto per Calvizzano”.

Un patto d’amore, un patto di rinascita, un patto concreto che dia una svolta ad un territorio che ha delle immense potenzialità non ancora valorizzate. Vi assicuro che ci stiamo mettendo tutto l’impegno di questo mondo per stimolare gl’investimenti su questo territorio. Arriveranno ingenti risorse, messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo una grande responsabilità e siamo chiamati ad impiegarle al meglio. Punteremo sull’innovazione, sulla mobilità sostenibile, sulla digitalizzazione e sulla rigenerazione urbana. Lavoriamo insieme. Nel rispetto dei ruoli ma con un obiettivo comune: “Il bene di Calvizzano”.