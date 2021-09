“Biglietti gratis di Napoli-Juve a chi si vaccina”, l’iniziativa di don Luigi Merola

Incredibile iniziativa del parroco don Luigi Merola, che in cambio del vaccino propone di acquistare a sue spese il biglietto per Napoli – Juventus di questa sera alle 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona.

Don Merola che per convincere i ragazzi della sua fondazione “A Voce de Criature” a vaccinarsi, ha ideato un’iniziativa bizzarra ma efficace allo stesso tempo.

Solo nella giornata di ieri, le adesioni erano state di trenta persona, a cui si aggiungeranno quelle della giornata di oggi.

“Con l’avvio delle nuove iscrizioni per l’anno sociale, abbiamo scoperto che nessuno degli ultra dodicenni che partecipano alle nostre attività, fosse interessato a fare il vaccino. E così anche i loro genitori.

Allora abbiamo ideato un’idea che potrebbe convincere anche i più convinti no vax.

E quale se non il Napoli? Qui il tifo per gli azzurri è molto forte.

Ci siamo chiesti: perché non regalare il biglietto per lo stadio, a ragazzi e genitori, che si sarebbero fatti la prima dose prima di sabato?

Il 90% dei ragazzi che abbiamo interpellato hanno accettato l’invito. È stata una risposta molto positiva”

Spiega Don Luigi Merola a Il Mattino.