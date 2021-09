Grossa perdita d’acqua in via Cupa del Cane: dopo un mese la strada diventa un lago

113 Visite

La grossa perdita d’acqua in via Cupa del Cane, tra Marano e Chiaiano, sta creando non pochi disagi. Dopo un mese di continue perdite, l’acqua ha inondato la strada, diventata un vero e proprio lago. Di personale comunale per ripristinare la rottura e gestire la viabilità e sicurezza in strada neanche l’ombra. Il Comune, per ora, ha deciso di intervenire in via Padreterno. Pochi giorni fa l’intervento al corso Italia.













