Marano, lunedì l’ultimo saluto a Salvatore: il ragazzo morto a 20 anni in un incidente

L’esequie del giovane Salvatore Aramini, il 20enne morto in un incidente a Napoli, si terranno nella Parrocchia di San Rocco lunedì 13 settembre alle ore 10. Il giovane è deceduto per le conseguenze di un incidente avvenuto in via Partenope. Salvatore, secondo il racconto di conoscenti e familiari, sarebbe arrivato in codice verde in ospedale ma poi qualcosa è andato storto. Cosa sia realmente accaduto lo si appurerà solo leggendo l’esito dell’autopsia.

“Preghiamo perché Dio accolga tra le sue braccia il carissimo Salvatore e consoli i suoi genitori e l’intera famiglia! Dio ci aiuti a vivere con fede questa ennesima prova che la nostra comunità vive per la morte di ragazzi e giovani. La comunità parrocchiale porge le più sentite condoglianze alla famiglia e si unisce nella preghiera al Signore Risorto che doni speranza a tutti”, queste le parole del Parroco Don Rino.













