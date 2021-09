Varriale e Di Fenza (Moderati): “Con Manfredi asse Governo-Regione-Comune. Verso un nuovo Rinascimento Partenopeo”

57 Visite

“Non avevamo dubbi che con Manfredi si voltasse pagina. Anche perchè la sua candidatura rappresenta la necessità di resettare gli ultimi dieci anni di Amministrazione comunale, fatta di totale isolamento e assenza da tutti i tavoli interistituzionali: Governo, Regione… La presenza di Manfredi come primo cittadino significherà poter dialogare in modo costruttivo con tutti e far sì che tutte le idee messe in campo nel programma siano parte integrante e di comune volontà d’intenti tra Enti, Regione e Governo. Da qui nascerà una nuova fase politica per la città. Un nuovo “Rinascimento Partenopeo”

anche in virtù del fatto che saranno anni fondamentali per Napoli grazie ai fondi del Pnrr. Fondi che stanno arrivando, con i quali la Regione ha già acquistato nuovi autobus ecologici. Ma è solo l’inizio.

Con Manfredi Sindaco, tutti i dieci punti programmatici della Regione Campania saranno sicuramente più facilmente attuabili e tangibili a Napoli grazie alla collaborazione interistituzionale e all’impegno dai partiti della coalizione. A iniziare proprio dall’impegno dei Moderati per Regione e Città”.













