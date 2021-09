Resti umani in una borsa a Pianura: sono di una 84 enne, il figlio confessa

204 Visite

Borsa con resti umani a Napoli ieri, nel quartiere Pianura, il figlio di un’anziana scomparsa confessa: «Sono stato io». Così le sue parole hanno consentito ai carabinieri di fare la macabra scoperta: resti che paiono umani all’interno di un borsone di tela blu abbandonato sul ciglio di una strada circondata da faggi e castagni.

A seguire le indagini i carabinieri della compagnia di Bagnoli che, coordinati dalla Procura, in un primo momento non sapevano neppure se stessero indagando su un omicidio o sull’allontanamento da casa di una donna di 84 anni.

Qualche giorno fa, una sua conoscente, dirigente scolastica nel quartiere, ne aveva segnalato la scomparsa. Gli investigatori puntano al figlio che viveva insieme a lei. Lo prelevano, lo portano in caserma per un lungo interrogatorio. Lui inizialmente nega, dice di non sapere niente della madre, anzi non esclude che possa essersi allontanata volontariamente. Poi la confessione.













