Riapertura scuole, De Luca in diretta: “Serve uno sforzo in più con la vaccinazione”

Sulla scuola abbiamo elementi di grande tranquillità e soddisfazione ma dobbiamo fare uno sforzo in più. Vi ricordo i dati che riguardano la popolazione studentesca. Mentre per i dipendenti della scuola abbiamo una situazione di assoluta tranquillità per la fascia di studenti dai 12 ai 19 anni la situazione è la seguente. Su 509 mila cittadini campani residenti abbiamo una percentuale di prime dosi del 60%. Hanno avuto la prima dose 307 mila ragazzi dai 12 ai 19 anni. Il 40% dei ragazzi di questa fascia ha ricevuto anche la seconda dose. Per quanto riguarda le scuole superiori le percentuali sono più alte, arriviamo al 70%. Se facciamo uno sforzo ulteriore nella prossima settimana noi apriamo l’anno scolastico avendo una situazione di relativa tranquillità. Lo dico per i papà e le mamme oltre che per i ragazzi. Se facciamo un altro sforzo andremo a scuola in presenza dal 15 settembre avendo uno situazione di tranquillità. Vi chiedo uno sforzo ulteriore per completare la vaccinazione.

