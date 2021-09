303 Visite

Gentile Direttore nel percorrere via San Rocco n. 450, nei pressi della chiesa San Rocco, notavo una buca rappezzata con dei mattoni (foto in alto all’articolo). Strade di serie A e altre di serie B. Un lettore si chiede come mai in alcune vie l’asfalto viene completamente rifatto e in altri, invece, ci sono rattoppi. Siamo stufi di accontentarci di qualche scarso rattoppo.













