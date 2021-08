Marano, sei avvocati per un posto al Comune: ecco chi ha partecipato alla procedura bandita nei giorni scorsi

215 Visite

Sono sei, come era stato paventato nei giorni scorsi, i professionisti che hanno presentato domanda al Comune per ottenere l’affidamento dell’incarico di avvocato convenzionato dell’ente.

I primi a presentare domanda sono stati gli avvocati Sabatino Rainone, con studio legale Nola, già in passato collaboratore del Comune. Poi Raffaele Marciano (nella foto), con studio a Sant’Anastasia, super favorito della vigilia. E ancora: Leonardo Salvemini, con studio legale in provincia di Varese, Tiziana Sgobbo, con studio legale a Roma, Sebastiano De Feudis, con sede legale a Trani e, infine, Riccardo Di Vizio, con studio a Cassino.

Ad aggiudicarsi la procedura, che presentava criteri a dir poco stringenti e che richiedeva requisiti molto particolari (sono in pochi a possederli), chi presenterà l’offerta economica più vantaggiosa. Nei prossimi giorni il nome del vincitore. Sarà realmente Marciano così come si sussurra negli ambienti comunali e non da oltre un mese?













