Napoli, Laudando: “Tavolo permanente sui trasporti con cittadini e forze dell’ordine”

“Affrontare il tema dei trasporti tra Napoli e provincia è come combattere i Mulini a vento: disorganizzazione, pochi investimenti, chiusure, ritardi, inefficienza e totale mancanza di fiducia da parte dei pendolari che, sempre più confusi, vagano in città alla ricerca di bus e treni perduti. Invertire la rotta però è possibile”. Così, in una nota, Antonio Laudando, avvocato e direttore regionale Enasc (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini). “Investire sarà la parola chiave di Comune e Città metropolitana che avranno il compito di dirottare le risorse che arrivano dall’Ue verso i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. E non solo. Sarà vitale creare un tavolo di lavoro permanente che mette insieme le principali aziende del trasporto pubblico, le associazioni di cittadini, i rappresentanti delle forze dell’ordine e naturalmente gli assessori competenti di comune e Città metropolitana. Migliorare le infrastrutture – ha poi aggiunto – significa rendere ai cittadini servizi dignitosi, collegare il cuore di Napoli ai quartieri e ridurre le distanze tra il centro della città e l’area metropolitana, compiendo così un primo passo per eliminare il concetto stesso di periferia”.













