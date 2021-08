Ferragosto, De Luca ai giovani: “Divertitevi con responsabilità e prudenza”

102 Visite

Nella giornata di Ferragosto, di vacanza e di riposo per tanti dopo un anno pesante e difficile, rivolgo un invito, in primo luogo ai giovani, a divertirsi con responsabilità e prudenza, alle forze dell’ordine e ai gestori dei locali a far rispettare le norme di sicurezza e soprattutto un forte ringraziamento agli operatori della sanità, al personale impegnato nella campagna vaccinale, e a tutti gli addetti che anche in queste ore garantiscono i servizi pubblici essenziali per i cittadini.

Vincenzo De Luca governatore della Campania.













