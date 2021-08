Muore in un agguato, i parenti sfasciano il pronto soccorso dell’ospedale Betania

296 Visite

I parenti di una vittima di sparatoria sfasciano il pronto soccorso di Villa Betania. Sono persone con precedenti per spaccio. Nella notte tra l’11 ed il 12 agosto sono avvenuti momenti di terrore al pronto soccorso di Villa Betania. Come racconta la pagina Facebook dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, dopo che un paziente è morto a causa di ferite da arma da fuoco, i familiari della vittima, portata al pronto soccorso, hanno cominciato a sfasciare tutto quando hanno appreso la notizia della dipartita del parente. I protagonisti dell’accaduto sarebbero due soggetti con precedenti penali per spaccio di stupefacenti.

Il conflitto a fuoco è avvenuto ieri sera a via De Meis isolato n.23, a Ponticelli. A perdere la vita è stato il ras Salvatore De Martino, deceduto presso l’Ospedale Villa Betania ove era stato trasportato a mezzi privati. Rimasto ferito Salvatore Scarpato, di Cercola, successivamente trasportato presso Ospedale del Mare di Ponticelli (attualmente non in pericolo di vita).













