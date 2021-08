Bonus terme 2021, ecco come funziona e come farne richiesta

167 Visite

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. La misura è pensata per incentivare l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti accreditati. Il bonus copre fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. Al momento si attende la pubblicazione dell’elenco delle strutture in cui sarà possibile utilizzare il bonus e l’apertura ufficiale delle richieste sul sito di Invitalia. In sintesi, si tratta di uno sconto sul prezzo d’acquisto dei servizi prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale accreditato, che provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione. Due le regole: la prenotazione ha un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione e i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine. I requisiti? Basta essere maggiorenni. Lo stanziamento complessivo previsto per il bonus è di 53 milioni di euro e si tratta di risorse ad esaurimento. Si preannuncia quindi un click day nel momento in cui Invitalia aprirà le prenotazioni.













