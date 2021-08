113 Visite

AVVISO AI CITTADINI. Per consentire il rifacimento del manto stradale, fino alle ore 17 è vietato il transito e la sosta in via Sequino (tratto via Sequino fino alla cabina Ippocatres), via Sacro Cuore e via Dei Fiori (tratto da via Sequino a via Ritiro); Nella giornata di domani, invece, sarà chiusa al traffico veicolare via Ritiro dalle ore 08 alle 19.

Luigi Sarnataro sindaco di Mugnano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS