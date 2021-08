Bacoli, navette gratuite per raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola

105 Visite

Navette gratuite per il mare. Sono 5.000 le persone che, qui a Bacoli, hanno già usufruito del servizio navetta comunale per raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola. È gratuito, il sabato e la domenica. A disposizione di tutti. Con partenze ogni mezz’ora. Ed aree di sosta gratis, a Cuma. All’ingresso del paese. Navette piene di bagnanti, e di tanti residenti. Così diminuiscono le auto sul nostro litorale. Mentre sono stati più di 1.000 i cittadini che, lo scorso fine settimana, hanno utilizzato il parcheggio negli ex Cantieri Navali. Per poter vivere il porto di Baia a piedi, in bici, spingendo il carrozzino. Per mangiare al ristorante, per passeggiare, per giocare. Sono state più di 400 le auto parcheggiate in uno spazio pubblico che, insieme a Regione Campania e Capitaneria di Porto, abbiamo finalmente aperto al popolo. Gratis per residenti e disabili. Accessibile a tutti. In tanti lo hanno utilizzato per poi prendere la propria barca, per andare in spiaggia, per accedere al parco di Villa Ferretti, o per visitare il Parco Archeologico Sommerso di Baia. È una nuova idea idea di città, che punta sullo sviluppo sostenibile. Più aree pedonali, più parcheggi d’interscambio, più navette. Faremo ancora di più, faremo ancora meglio. Entrambi i servizi, resteranno attivi per i mesi di agosto e settembre. Fatene buon uso. Perché Bacoli può cambiare. Insieme, ce la facciamo. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













