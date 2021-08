Caos Green Pass, ecco cosa dice il Garante della Privacy e la nuova nota del Viminale

177 Visite

Per il Garante della privacy sono autorizzati a richiedere il documento “ i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni ” e “ il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 “. Nella sua pronuncia, il Garante della privacy tra gli altri aggiunge anche “ il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati “.

Il Viminale, nel documento a firma del capo di gabinetto, il prefetto Bruno Frattasi, sottolinea che è “ a discrezione del verificatore controllare il documento di identità in caso di palese abuso o falsificazione “. Inoltre, il ministero dell’Interno ci ha tenuto a specificare che non serve mostrare un documento di identità per entrare nei cinema e nei teatri. Per verificare la veridicità del Green gli esercenti hanno a disposizione un’app sviluppata appositamente. Come specifica il Viminale, “ per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l’app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet) “. In ottemperanza con le indicazioni del Garante della privacy, il Viminale ha precisato che “ l’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore “.













