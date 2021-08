La voce del cittadino. Sacchi di indumenti usati abbandonati in via Cupa del Cane

97 Visite

Gentile Direttore, vorrei denunciare attraverso il vostro giornale la situazione di estremo degrado presente lungo la strada di via Cupa del Cane, tra Marano e Chiaiano, in particolare enormi sacchi abbandonanti pieni di indumenti usati. Perché non lasciarli negli appositi cassonetti per la raccolta di abiti usati ? Speriamo in un veloce intervento di chi di competenza per risolvere il problema. Grazie.

M.C. (Marano)













