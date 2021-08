Napoli, ritrovati i due ragazzi scomparsi grazie ai carabinieri

2.074 Visite

I due ragazzi le cui tracce sono sparite domenica sera sono stati trovati dai carabinieri a Paola (CS). Fondamentale il coordinamento tra i carabinieri locali e quelli della Compagnia Stella che avevano raccolto una delle due denunce (quella per il maggiorenne. Per il minorenne la denuncia è stata raccolta da agenti del commissariato di San Carlo Arena). Entrambi, Luca Passaro e Fabio Giordano sono in perfetta salute. Le motivazioni del loro allontanamento non sono ancora chiare.













