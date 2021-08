Napoli, il giallo di Luca e Fabio: i due giovanissimi scomparsi nel nulla

230 Visite

Hanno passato al setaccio la città. E adesso stanno provando in territori vicini. Parenti e amici cercano Luca Passaro e Fabio Giordano. Ieri il caso è arrivato sui social. Un mistero che unisce due famiglie: due giovanissimi del Rione Sanità, Luca e Fabio, spariti nel nulla. “Chiunque li abbia visti ci contattati”, i paranti lanciano il loro appello. Dalle ultime ricerche sembra che i ragazzi siano stati visti per l’ultima volta ieri ai Quartieri Spagnoli in sella ad uno scooter. I genitori non li hanno visti rientrare a casa e hanno lanciato l’allarme.













