Dove vanno in vacanza i politici, da Salvini a Draghi: ecco quali mete hanno scelto

94 Visite

Matteo Salvini e Luigi Di Maio condividono sui social gli scatti delle loro vacanze in dolce compagnia, il leader della Lega a Bolgheri con Francesca Verdini e il Ministro degli Esteri alle Tremiti con Virginia Saba. Salvini pedala nell’oasi di Bolgheri insieme a Francesca, che lo segue in bicicletta e lo filma. Sorridenti e felici posano per le foto da postare sui social, pronti a godersi qualche giorno di relax. Giorgia Meloni sceglie la Versilia come l’irriducibile Santanchè, la Boschi paparazzata col fidanzato a bordo di uno yacht a Ponza. Berlusconi torna in Costa Smeralda. Altri più riservati e appassionati di zone meno battute. Il premier Maril Draghi, per esempio, assieme alla moglie Serenella ha raggiunto la sua casa di Città della Pieve, in Umbria, dove dovrebbe trascorrere anche il Ferragosto. Magari dirigendo la sua squadra di governo direttamente dal “buen retiro” sulle colline del Centro Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS