Quarto: fermato in auto con la droga. 22enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alfonso Ciardiello, 22enne del posto già noto alle ffoo. E’ stato fermato durante un posto di controllo e perquisito. Nell’auto del giovane, in un portaoggetti i militari hanno rinvenuto una bustina di hashish, una di marijuana e 330 euro in banconote di piccolo taglio. E ancora 18 stecchette di hashish sono state trovate nell’armadio della camera da letto della sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione. Con la droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Ciardiello è finito in manette ed è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.













