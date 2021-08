Punti di vista. Marano, dopo 55 giorni di commissariamento si respira un clima di stallo

67 Visite

Marano non é capace di avere una vita amministrativa “normale”, ancora tanti i problemi che rendono la nostra cittadina un deserto di vivibilità, problema dei problemi é la viabilità e il controllo del territorio. Nonostante siano passati ben 55 giorni dall’insediamento della commissione prefettizia al Comune di Marano si respira un’aria di stallo che mortifica il cittadino. Dopo l’onta gravosa dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche i cittadini speravano a un cambio di rotta che fino ad oggi non vi é stato, comparto che risenta di maggiore anarchia è quello della viabilità. È impresa ardua percorrere le strade cittadine senza incorrere in imprecazioni per violazione del codice della strada. Macchine in sosta sui marciapiede, agli incroci, in doppia e tripla fila, le zone maggiormente ad alta anarchia sono sicuramente via Merolla, piazza Pergola, piazza Spirito Santo, via Casagiarrusso dove automobilisti indisciplinati e non rispettosi del codice della strada la fanno da padroni nella totale assenza di controllo. Si é consapevoli che il corpo della Polizia Municipale é ridotto all’osso, che i pochi agenti in servizio sono insufficienti per il controllo di un territorio così vasto e per le tante altre incombenze da tener testa. Ma basterebbe una presenza saltuaria dei vigili in queste zone critiche e la stesura di verbali costante a essere da deterrente a questa situazione così caotica sul piano della viabilità. Chiediamo umilmente ai Commissari Prefettizi di farsi carico di questo gravoso problema che rende la vita degli automobilisti maranese un vero inferno.

