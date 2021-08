Giugliano, Mazzamauro si presenta ai tifosi. Svelato l’organigramma, il tecnico sarà Ferraro al 99 per cento

74 Visite

Il progetto Giugliano calcio 1928 è stato presentato poco fa, con un evento che si è tenuto in piazza Gramsci a Giugliano, presso lo Chalet del centro. Svelato l’organigramma societario: Alfonso Mazzamauro è il presidente onorario. Con il neo patron del Giugliano calcio 1928 collaboreranno la presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, dal presidente Ciro Mazzamauro, dal direttore generale Ciro Sarno e dal direttore sportivo Andrea Giannarelli. Il direttore marketing è Danilo Salvato, il segretario generale è Luca Espinosa.

“Non faccio promesse – ha spiegato Alfonso Mazzamauro – ma posso dire ai tifosi che lotteremo per il vertice. Ho scelto Giugliano perché qui ci sono le necessarie componenti per fare calcio ad un certo livello: c’è una grande tifoseria, un’amministrazione comunale sensibile e un imprenditore come Donato Poziello che mi sostiene. Ricorderò sempre con affetto i tifosi del Savoia, ma a Torre Annunziata non era possibile fare calcio come lo intendo io”. Non è stato ancora svelato il nome del futuro allenatore: dovrebbe essere tuttavia Giovanni Ferraro. Scelta, intanto, la sede del ritiro precampionato: la società ha optato per Rivisondoli.













