Miseno, sei persone salvate ieri dalla Guardia Costiera

Il gommone con le sei persone è partito dal porto di Baia ma una volta superato Capo Miseno, il natante complice le condizioni avverse con le onde alte quasi due metri è stato portato in una zona con i fondali bassi. Il mezzo si trovava a circa cinquecento metri dal litorale di Miliscola ed è stato notato da diverse persone che si trovavano in spiaggia che era in difficoltà.