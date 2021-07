De Luca ai sindaci: “Ripresa contagi, eliminare eventi pubblici a rischio assembramento”

108 Visite

“Siamo in un momento difficile per la fortissima ripresa di contagi in Italia, 261 nuovi positivi ieri in Campania. Per evitare di cadere in clima di angoscia, dobbiamo spiegare gli obiettivi. Partiamo da due dati positivi rispetto all’anno scorso: è andata avanti una campagna di vaccinazione rispetto all’anno scorso, abbiamo un inizio di ripresa economica che ci incoraggia”. Preoccupa “la variante Delta, che ormai è prevalente”. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca fa il punto sull’emergenza Covid in diretta streaming. “Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione – dice – vaccinarsi prima possibile è indispensabile”. Poi frena su riaperture e organizzazione di eventi a rischio assembramento.

“Credo che non ci siano le condizioni per festeggiare quest’anno la festa di Sant’Anna a Ischia – dichiara De Luca – se si limitano gli accessi, la situazione diventa incontrollabile. Si rischia di creare un muro di persone intorno alla zona d’accesso. Sarebbe imperdonabile buttare a mare il lavoro fatto, l’immunizzazione delle isole, per unagiornata di festa. Voglio ringraziare il sindaco di Ischia ma non credo ci siano le condizioni per celebrare l’evento”. Il presidente estende l’invito a tutta la regione: “E’ necessario oggi essere prudenti, non fare la corsa alle riaperture. Bisogna avere senso di responsabilità. Invito gli amministratori pubblici quindi a essere prudenti, a eliminare ogni evento pubblico che determina assembramenti incontrollabili e incontrollati”.

Salvini

De Luca attacca Matteo Salvini: “Per dare un contentino a Salvini abbiamo accelerato la diffusione del Covid in Italia, nessuno ha piacere a portare la mascherina, ma un piccolo sacrificio sarà un grande beneficio”. E ancora: “Quando il segretario della Lega dice che sotto i 40 anni si può evitare il vaccino siamo alla follia”. La libertà “con la campagna di vaccinazione non c’entra niente, la libertà in un Paese democratico deve essere legata alla responsabilità nei confronti della collettività. Il resto sono stupidaggini”.

“Ci sono alcuni soggetti politici in Italia – prosegue – che fingono di difendere le attività economiche ma sono i nemici dell’economia. Il primo di questi soggetti ovviamente è Salvini, ma non solo, anche tanti esponenti di Fratelli d’Italia”.

“Per fare un pò di demagogia breve – aggiunge – rischiano di determinare un danno di lungo periodo. Per lisciare il pelo per l’apertura di tre settimane di alcune attività economiche rischiano di produrre un aggravamentoádel contagio che poi determina la chiusura delle attività economiche per mesi. Questa è la strada che seguono alcuni di questi soggetti politici”

Green pass e vaccini agli studenti

De Luca condivide la proposta del presidente di Confindustria Carlo Bonomi: “Grazie a Dio il nostro personale scolastico è stato immunizzato al 100 per 100 – dice – Il presidente di Confindustria ha lanciato una ipotesi, rendere obbligatorio il vaccino sui luoghi di lavoro, credo sia una proposta seria per garantire la coninuità delle attività produttive”

Green pass, “dobbiamo tutelare i cittadini responsabili e vaccinati da chi rifiuta il vaccino – sottoline De Luca – In Campania abbiamo distribuito 700mila carte di vaccinazioni campane a chi ha fatto la seconda dose, equivale nella regione al Green pass. Negli ultimi giorni abbiamo rilevato una ripresa delle vaccinazioni prima dose, la priorità è completare la vaccinazione studentesca sotto i 18 anni. Ormai utilizziamo solo vaccini sicuri, Pfizer e Moderna. Se non si raggiunge immunità di gregge sarà necessaria didattica a distanza. Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione sotto 18 anni anche a costo di ritardare l’anno scolastico”.

La tragedia di Capri

In apertura il presidente rivolge un pensiero all’autista di Capri colpito da un infarto: “Una tragedia che poteva essere molto più grande, il nostro cordoglio alla famiglia. Cercheremo di seguire la situazione dei feriti”.

Le Olimpiadi

Se vanno avanti le Olimpiadi, un grandi in bocca al lupo agli atleti italiani, e in particolare a quelli campani”

FONTE LA REPUBBLICA.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS