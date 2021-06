Marano, trasbordo rifiuti in piena notte e inquinamento acustico (il video). Decine di segnalazioni. “Non se ne può più”

3.162 Visite

Gentile direttore, questo è quanto prodotto come inquinamento acustico dai mezzi della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti sul territorio di Marano. Trasbordo dei rifiuti in pieno centro abitato, nessuno che si preoccupi o abbia rispetto per chi sta riposando. Il tutto accade tra le 1,30 e le 2 di notte. Capita spesso e ormai non ne possiamo più. Valutiamo un’azione legale nei confronti del Comune e un esposto all’autorità giudiziaria contro la ditta.

Giovanna, Roberto, Pasquale (Marano).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS